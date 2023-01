Al via il corso di Personal Trainer a Reggio Calabria

17 Gennaio 2023 12:25

L’ASI Calabria organizza il corso di Personal Trainer del settore fitness e wellness. Particolarità di questo corso è la suddivisione in 6 weekend formativi, quindi un grosso impegno per gli iscritti che si ritroveranno a studiare e mettere in pratica argomenti e tematiche aggiornate agli ultimissimi anni. I docenti chiamati ad insegnare e trattare i vari moduli sono esperti del settore fitness, wellness, nutrizione e sociale che con il loro contributo e le loro esperienze daranno sicuramente una grossa spinta ai futuri Personal Trainer. Referente del corso il Dott. Sergio Latella, Laureato in Scienze Motorie e sportive, Personal Trainer ed esperto di movimento e ricomposizione corporea, con più di vent’anni di esperienza nel settore.

I moduli trattati all’interno del Corso riguardano la Teoria e Metodologia dell’allenamento sportivo con tematiche più dettagliate all’interno del modulo stesso, la Traumatologia e l’aspetto chinesiologico, la Nutrizione, l’area fiscale e legale e la parte riguardante l’area psico-pedagogica. Non può mancare anche l’aspetto di marketing che riguarda la figura del Personal Trainer.

“Con questo corso l’ASI si avvicina sempre di più alle esigenze dei propri affiliati e in particolare agli operatori di settore, dando loro un percorso più lungo e formativo, articolato su sei mesi. Lo studente quindi si ritroverà ad essere sempre coinvolto in weekend formativi, applicazione dello studio durante il tempo interconesso tra i moduli, e tirocini nelle palestre degli affiliati“, afferma l’Asi Calabria Comitato Regionale.

“Formarsi e aggiornarsi per acquisire nuove competenze è indispensabile per seguire le persone che vogliono cambiare il proprio stile di vita, ma ricordiamo che è un preciso obbligo istituito dalla Legge n. 205 del 27/12/2017 che ha previsto che ogni tecnico sportivo debba essere in possesso di “Certificazione che attesti la propria qualifica e il percorso formativo svolto”. Al termine e superamento del successivo esame del corso verrà rilasciato il Diploma e il Tesserino tecnico riconosciuto dal Coni e spendibile a livello nazionale sul circuito Asi. Asi si dimostra quindi innovativa nel creare un corso che dal punto di vista didattico-strutturale rappresenta una vera novità nella nostra città”, conclude l’Asi.