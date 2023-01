Corigliano Rossano: in fiamme capannone commerciale, Vigili del Fuoco sul posto

10 Gennaio 2023 13:10

Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha interessato un capannone di circa 1500 metri, adibito a negozio di cineserie, in prossimità della strada statale 106 nel territorio di Corigliano Rossano. L’esercizio commerciale danneggiato dalle fiamme, che si trova nelle vicinanze di un centro commerciale, è gestito da cittadini di nazionalità cinese. Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Corigliano-Rossano, Castrovillari e del Comando provinciale di Cosenza per un totale di oltre 20 unità. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per risalire all’origine del rogo.