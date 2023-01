Corigliano, investe e uccide pedone e scappa: conducente auto si costituisce

3 Gennaio 2023 15:15

Si e’ costituito presentandosi ai carabinieri l’automobilista che ieri ha investito e ucciso un giovane sui trent’anni a Corigliano nel Cosentino. La Procura di Castrovillari ha avviato le indagini condotte dai carabinieri coordinati dal maggiore Marco Filippi, comandante del Reparto territoriale di Corigliano Rossano.

Antoniozzi su omicidio stradale a Rossano: “incredibile sia stato un minorenne. Due su 10 guidano”

“L’autore del tragico omicidio stradale avvenuto a Rossano Corigliano era un minorenne ed è un fatto incredibile ma non in assoluto, considerando che due minori su 10 guidano abitualmente“. Lo afferma l’on. Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Bisogna agire senza riversare tutte le responsabilità alle forze dell’ordine che fanno già un lavoro pesante – aggiunge Antoniozzi – e che certo non possono impedire a priori a un ragazzo di usare impropriamente la macchina. I genitori devono controllare di più i propri figli – continua ancora Antoniozzi – anche se, molte volte , a consentire a un ragazzo minorenne di guidare la macchina sono amici in possesso di patente. La tragedia avvenuta a Rossano Corigliano – conclude Antoniozzi – deve spingerci a capire l’importanza della scuola guida, l’efficacia di campagne contro la guida veloce preannunciate dal dipartimento editoria e la necessità di un’educazione stradale che coinvolga anche le scuole”.