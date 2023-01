Coppa Italia, all’Inter servono 120 minuti contro il Parma: decide l’ex Reggina Acerbi

10 Gennaio 2023 23:39

Prosegue il fitto mese di gennaio dell’Inter che dopo due gare di campionato ravvicinate, nelle quali ha rimediato un successo contro il Napoli e un rocambolesco pareggio contro il Monza, gioca la terza gara in una settimana, questa volta in Coppa Italia. Nerazzurri all’esordio negli ottavi del torneo contro il Parma, nobile decaduta del calcio italiano che gioca in Serie B, ma con calciatori di grande spessore come Buffon, Vazquez e diversi giovani prospetti interessanti come Bernabè e Man.

Gara tutt’altro che semplice quella dei nerazzurri che, pensando al Verona e alla Supercoppa contro il Milan della prossima settimana, prova a fare un po’ di turnover, ma si rende conto ben presto di avere davanti un Parma tosto e voglioso di fare l’impresa. Al 38′, Juric, subentrato dalla panchina per l’infortunio di Man, segna un gol pazzesco con un missile sotto l’incrocio che gela San Siro. Buffon, beccato dal pubblico nerazzurro, si fa trovare sempre pronto e l’Inter sfiora il clamoroso flop. All’88’ Lautaro Martinez trova il gol del pari, aiutato da una deviazione, e porta il match all’overtime.

I cambi dell’Inter regalano freschezza, il Parma rimpiange le ripartenze non concretizzate nei minuti regolamentari e prova a resistere, ma nel secondo tempo supplementare un colpo di testa dell’ex Reggina Francesco Acerbi beffa Buffon e regala il passaggio ai quarti di finale ai nerazzurri.