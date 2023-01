Richiesta di convocazione Consiglio Comunale sul tema “Impianti sportivi e natatori della città di Messina”

13 Gennaio 2023 10:50

I Consiglieri Comunali Dario Carbone, Libero Gioveni e Pasquale Currò di “Fratelli d’Italia”, Giandomenico La Fauci, Ugo Zante e Federica Vaccarino di “Ora Sicilia”, Felice Calabrò e Antonella Russo del “Partito Democratico”, Giuseppe Villari e Amalia Centofanti di “Prima l’Italia”, Giovanni Caruso di “De Domenico Sindaco”, Mirko Cantello e Rosaria D’Arrigo del “Gruppo Misto” hanno richiesto ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 del vigente “Regolamento del Consiglio Comunale di Messina” al Presidente del Consiglio Comunale On.le Cateno De Luca di riunire il Consiglio Comunale “in un termine non superiore a 20 giorni” inserendo all’ordine del giorno l’argomento “Impianti sportivi e natatori della Città di Messina”, invitando a partecipare il Sig. Sindaco di Messina Dott. Federico Basile, il Sig. Assessore allo Sport Dott. Massimo Finocchiaro ed il Sig. Esperto del Sindaco in materia Dott. Francesco Giorgio.

“Sono numerose le doglianze relative all’argomento in oggetto – sottoposte anche all’attenzione della competente Commissione Consiliare – che meritano, ad avviso di tutti noi Consiglieri richiedenti, di essere trattate dinnanzi all’intero Civico Consesso alla presenza delle Istituzioni e dei cittadini messinesi interessati per una discussione proficua e costruttiva” hanno dichiarato i Consiglieri Comunali.

“Andrà certamente approfondita la questione relativa agli impianti natatori cittadini, con particolare attenzione alla Piscina “Cappuccini” ormai chiusa da mesi nonostante l’esito favorevole al Comune di Messina nel contenzioso contro la Asd Waterpolo Messina sia arrivato addirittura il 12.11.2022 ed alla Piscina “Graziella Campagna” che risulta essere attualmente inutilizzabile dai portatori di handicap. Da non sottovalutare anche l’annosa questione relativa tanto al bando di affidamento dello stadio “Franco Scoglio” (dopo il naufragio dell’ultima procedura ad evidenza pubblica) quanto alle procedure di affidamento dei piccoli e medi impianti sportivi cittadini alle Associazioni Sportive” continua Dario Carbone di “Fratelli d’Italia”, promotore e primo firmatario della richiesta.

“In definitiva, lo scopo del Consiglio Comunale convocando è quello di conoscere ed approfondire i progetti, le proposte e la “visione” che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di offrire alla cittadinanza messinese con riferimento ad una tematica molto spesso sottovalutata e che potrebbe offrire importanti prospettive di sviluppo ed economia” concludono i Consiglieri Comunali.