Convenzione Ospedale S.Agata e Fondazione Giglio, Alagna: “nessun intesa senza condivisione con i sindacati”

26 Gennaio 2023 11:42

“Come Asp in accordo con la Fondazione Giglio ci teniamo ad assicurare che nessun intesa sarà siglata con la Fondazione Giglio senza un preventivo accordo con le OO.SS. Senza la condivisione dei sindacati della dirigenza medica e del comparto del personale sanitario che in atto lavora per cercare di mantenere con grande sforzo e sacrificio i LEA presso il presidio di S.Agata di Miltello nessuna convenzione con la Fondazione Giglio sarà firmata”.

A dirlo il commissario straordinario dell’Asp, Bernardo Alagna, che ha aggiunto: ”auspico altresì che la richiesta di collaborazione e sussidiarietà formulata da questa Azienda alle atre Aziende Sanitarie della Provincia trovi accoglienza immediata così da poter potenziare le attività sanitarie presso l’ospedale di S. Agata Militello”.