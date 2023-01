Contini, dalla Coppa Italia alla Reggina: quando fu para-rigori ma anche… goleador | VIDEO

12 Gennaio 2023 12:45

Nikita Contini è sempre più vicino alla Reggina. Dopo tantissimi sondaggi e zero affondi da parte del club dello Stretto, dovrebbe essere lui – fatti salvi i soliti e imprevedibili ribaltoni di mercato dell’ultim’ora – il primo nuovo arrivo di gennaio in casa amaranto. La trattativa è diventata tale da qualche giorno, con l’idea e le conferme, quasi da subito – come scritto su StrettoWeb due giorni fa – che si potesse chiudere la cosa in breve tempo. Nelle ultime ore ci sono stati ulteriori passi avanti, le quotazioni salgono e Contini dovrebbe essere in riva allo Stretto già per la fine di questa settimana. Prima, però, c’è la Coppa Italia: lui, che è il secondo di Audero alla Samp, è stato infatti convocato da mister Stankovic per la trasferta di questa sera a Firenze. Secondo alcuni quotidiani potrebbe anche essere il titolare, prima di salutare i compagni e fare le valigie.

A prescindere da stasera e dal suo futuro, però, quest’anno c’è sicuramente la Coppa Italia nel suo destino. Destino che rischiava di incrociare già qualche mese fa le strade di Contini e della Reggina. La Sampdoria, infatti, aveva passato il turno di Coppa a fatica contro gli amaranto, con il rigore di Sabiri, il gol discutibile annullato a Crisetig e il rigore fallito da Cicerelli. Poi ha incrociato per strada l’Ascoli e anche lì ha rischiato la frittata. A difendere i pali dei liguri, in quel match di ottobre, c’era proprio Contini, che si è reso protagonista di una serata speciale. Incolpevole sui gol di Collocolo e Donati, si è esaltato nella girandola dei rigori. Lunghissima. Sì, perché dagli undici metri erano arrivati anche i due portieri, Contini appunto e poi Guarna, ex amaranto. Contini prima fa il goleador e spiazza l’avversario dal dischetto, poi para il penalty (non semplice, con la mano di richiamo) allo stesso collega e regala la vittoria ai suoi. Di seguito il video di quella sfida, con il duello dagli undici metri nella parte finale.