Conte in vacanza a Cortina: renziani all’attacco, i motivi

1 Gennaio 2023 21:06

Sta creando un’enorme polverone, la vacanza di Giuseppe Conte, con la compagna Olivia Paladino a Cortina d’Ampezzo, ospite di un hotel a 5 stelle (il nome del partito non c’entra). Scrive in un tweet Benedetta Frucci di Italia Viva: “Conte è a Cortina e alloggia in un hotel 5 stelle, non il movimento, ma la categoria extra lusso”.

“Niente di male! Se non fosse che poi è lo stesso che va nelle piazze di Palermo a fare il Masaniello de noantri. L’ipocrisia fatta persona”. E l’account satirico delle Frasi di Osho: “Sole, reddito di cittadinanza… e sei in pole position”, conclude Frucci.