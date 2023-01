Quando Conte era un sostenitore di Bolsonaro

9 Gennaio 2023 16:41

C’è stata una condanna unanime da parte della comunità internazionale per la guerriglia avvenuta ieri in Brasile dove sostenitori di Bolsonaro, l’ex presidente battuto da Lula, hanno assaltato i palazzi del potere a Brasilia. Insomma, un attacco per destabilizzare la democrazia brasiliana anche alla luce del ballottaggio risicato degli scorsi mesi tra Luca e l’ex presidente. Seppur Bolsonaro ha preso le distanze da coloro che hanno creato danni e distruzioni, da molti viene visto come il “colpevole della situazione”.

Anche Giuseppe Conte, leader del M5S, ha condannato quanto accaduto, con parole molto dure: “l’attacco alle istituzioni da parte dei sostenitori di Bolsonaro è gravissimo: chi crede davvero nella democrazia non può restare in silenzio. Solidarietà e massima vicinanza al presidente Lula, al popolo brasiliano”. Da sottolineare però, che qualche tempo fa, il leader grillino, era un sostenitore dell’ex presidente con un chiaro post su facebook, che riportiamo: “un piacere incontrare qui a Davos Jair Bolsonaro che ho ringraziato ancora per la collaborazione sul caso Battisti. Diversi i temi trattati e molte le convergenze tra i nostri due paesi, in particolare sul fronte economico e giudiziario. Até breve Presidente”.