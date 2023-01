Pallacanestro Viola, coach Bolignano: “domani novità su Marchini. Renzi? Squadra non cerca alibi”

29 Gennaio 2023 21:31

Di più a questa Pallacanestro Viola non si poteva chiedere. Contro San Vendemiano, la terza forza del campionato, corti nelle rotazioni dopo l’addio di Renzi (e che addio) e con l’infortunio di Marchini per l’intero secondo tempo, i neroarancio hanno giocato alla pari di San Vendemiano per tre quarti di gara, a tratti anche meglio, salvo capitolare negli ultimi 10 di gioco.

Coach Bolignano in conferenza stampa ha sottolineato come oggi San Vendemiano sia apparsa una squadra “alla portata della Viola“, grazie all’impegno dei neroarancio, ma la differenza sulla carta (e in classifica) c’è e non va dimenticata. A proposito di classifica, la situazione la conosciamo bene: penultimo posto a +2 su Palermo, battuta ad Ragusa che aumenta il gap insieme a Capo d’Orlando vincitrice su Bergamo.

Viste le difficoltà dentro e fuori dal rettangolo di gioco, come sta vivendo questo momento difficile la squadra? “La prova di questa sera ha dato la risposta sul campo. – ha dichiarato coach Bolignano – Preferisco che le risposte le diano sempre il campo. L’assenza di un giocatore, anche l’assenza di Marchini stesso, non gli ha dato un alibi per mollare. Questa cosa mi inorgoglisce come allenatore di questi ragazzi. È un altro punto di partenza. Siamo in una fase di assestamento, per l’ennesima volta, evidentemente i ragazzi si sono abituati ad esserlo, per loro deve essere stato allenante. Hanno dato chiari segnali di disponibilità a sacrificarsi nelle difficoltà e supportati dalla società continueremo a farlo“.

Infine un pensiero per Marchini, uscito dolorante per un problema alla caviglia: “per Marchini avremo notizie domani, dopo gli esami ai quali si sottoporrà con il dottor Calafiore“.