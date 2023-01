“Melia nel tempo del Creato: Echi dalle Grotte di Tremusa”: l’8 gennaio la conferenza archeologica

5 Gennaio 2023 15:09

Domenica 8 gennaio alle ore 18 in Piazza San Gaetano a Melia si terrà una conferenza per esporre i risultati del laboratorio di ricognizione archeologica che lo scorso maggio s’è tenuto nell’area delle Grotte di Tremusa. L’iniziativa promossa dall’associazione “Famiglia Ventura” è stata sostenuta dalla Parrocchia di San Gaetano da Thiene e dall’associazione “La Voce dei Giovani” di Melia, con la sponsorizzazione del Lions Club Reggio Calabria Host e dal Leo Club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. Porcelli”, entrambi appartenenti al distretto 108YA.

Relazioneranno sul laboratorio gli archeologi Riccardo Consoli ed Alessandro Manariti, il topografo Antonio Gambino e Lino Licari, guida ufficiale del Parco d’Aspromonte. La conferenza sarà introdotta da padre Pasquale Triulcio, a cui seguiranno i saluti istituzionali da parte dei Comuni di San Roberto e di Scilla, per poi dare la parola al direttore Pino Putortì del Parco Nazionale d’Aspromonte. In nome dei club service interverrà Paolo Battaglia del Leo Club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. Porcelli”, mentre la serata sarà moderata dal giornalista Francesco Ventura, responsabile dell’iniziativa per l’associazione “Famiglia Ventura”.