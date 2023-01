Comitato Quartiere Pro Sala di Mosorrofa: bilancio 2022 positivo, ora si riparte con nuovo programma

13 Gennaio 2023 12:42

“Dopo il gradimento dello scorso anno da parte della collettività, il Comitato di Quartiere Pro Sala di Mosorrofa ha riproposto il progetto di partecipazione popolare denominato “Illumina Sala di Mosorrofa”, promuovendo una raccolta fondi a cui hanno contribuito i commercianti, gli aderenti al comitato e singoli cittadini, che ringraziamo per la collaborazione volta a ricreare il clima natalizio grazie all’istallazione per tutto il paese delle luminarie. Cerchiamo di riportare il senso di comunità anche con queste piccole azioni. Ringraziamo dunque tutti i commercianti che hanno contribuito lo scorso anno e che anche per quest’anno hanno rinnovato la loro disponibilità a per far partire il progetto con la contribuzione economica in ugual misura. Si ringrazia anche la nuova attività, nata a settembre del 2022 nel paese, la società sportiva Accademia Granata Reggio Calabria, che ha ripreso e riqualificato dei campetti di calcio abbandonati da anni. Luogo dove ora tanti bambini hanno la possibilità, anche nella nostra periferia di avere non solo una struttura sportiva composta da professionisti del settore in continuo aggiornamento, la stessa struttura ha ospitato allenatori del Torino Calcio e dirigenza già due volte, ma anche un luogo di aggregazione sociale, in quanto sin da subito la dirigenza si è resa disponibile a collaborare con il nostro comitato per le attività di promozione sociale”. Così si legge nella nota di Concetta Romeo, Presidente Comitato di Quartiere Pro Sala di Mosorrofa.

“Con questo spirito positivo e propositivo che ci contraddistingue – prosegue il Comitato – si riparte con il nuovo programma delle attività che il continueremo a promuovere, come fatto finora dall’aprile del 2022, nascita del comitato per dar voce ad un territorio abbandonato dalle istituzioni, per ridare decoro ai luoghi, rimanendo sempre occhio vigile sul territorio, rendendosi disponibili nelle azioni di volontariato, di sensibilizzazione ambientale, assolvendo al ruolo di segnalatore delle criticità agli organi competenti, fino alla risoluzione delle problematiche cittadine. Tanti i traguardi raggiunti nello scorso anno: perdite d’acqua riparte, strade rattoppate, illuminazione stradale ripristinata, raccolta spazzatura migliorata rispetto ai periodi precedenti. Servizi essenziali che sono arrivati a compimento dopo le costanti e puntuali segnalazioni ai vari settori preposti dell’amministrazione comunale, con la quale sin dall’origine abbiamo instaurato un dialogo”.

“Recentemente il vicepresidente Fabio Casile ha incontrato l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Reggio Calabria Rocco Albanese, con il quale ha effettuato un sopralluogo resosi necessario per visionare le criticità presenti sulla strada che da San Sperato conduce al borgo collinare. All’ incontro erano presenti inoltre i tecnici dell’Amministrazione comunale e della società Castore. Durante l’incontro l’Amministrazione ha avuto modo di illustrarci le future attività del loro cronoprogramma, quali i lavori di ripristino del tratto stradale franato tra le frazioni di Sala e Mosorrofa (denominato Scarparello, luogo in cui anche quest’anno abbiamo voluto illuminare, con l’aggiunta di una stella, in simbolo di speranza, affinché… la luce illumini il cammino di chi deve agire velocemente visto che sono già passati due anni dall’inizio dell’area di cantiere), nonché il conseguente intervento di sistemazione del manto stradale (riparato l’ultima volta nell’agosto 2022 grazie alle nostre segnalazioni e che ad oggi risulta completamente ammalorato) di pulizia delle cunette che la stessa società Castore effettuerà per il miglioramento della sicurezza stradale. Il Comitato, che fa parte della Rete dei comitati di Quartiere di Reggio Calabria, continuerà a vigilare affinché il cronoprogramma condiviso con l’amministrazione possa proseguire secondo le tempistiche fissate, in attesa di poter effettuare, un nuovo incontro con i rappresentanti del Comune, per affrontare insieme le altre esigenze più impellenti per l’area collinare della XII Circoscrizione, come la realizzazione di un parco ludico ricreativo di cui il quartiere ne è sprovvisto”, si conclude la nota.