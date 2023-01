Come sta Alice Campello? Le ultime novità dall’ospedale: l’annuncio di Morata

11 Gennaio 2023 15:29

Nella giornata di ieri Alvaro Morata aveva comunicato ai propri follower la situazione di salute della moglie, Alice Campello, dopo la nascita della quarta figlia della coppia. La ragazza si trovava, infatti, ricoverata in terapia intensiva presso la Clinica Universidad de Navarra a causa di alcune complicazioni avute dopo il parto. Dopo diverse ore di apprensione, finalmente una buona notizia: oggi Alice ha lasciato la terapia intensiva.

L’annuncio è arrivato dallo stesso Morata che su Instagram ha scritto: “Alice sta molto meglio e sta recuperando, con Bella (la figlia, ndr). Sto assimilando tutto ciò che è successo. Alice, grazie per darmi ancora una volta una lezione: sei senza alcun dubbio una combattente e un esempio per me. Sono stati senza dubbio i giorni peggiori della mia vita, ma sono fortunato ad averti con me. Sei il meglio che mi sia capitato nella vita, senza di te non avrebbe alcun senso“.