Il colpo di gennaio in Serie B lo fa la Spal: manca solo l’ufficialità per l’arrivo di Nainggolan

27 Gennaio 2023 16:53

E’ stata una sessione di gennaio (almeno per ora) eccessivamente tranquilla in Italia e i motivi sono tanti. Pochi movimenti tra A e B e nessun colpo ad effetto. A qualche giorno dalla chiusura, quantomeno in cadetteria, il colpaccio lo fa però la Spal: è praticamente definito, infatti, il passaggio di Radja Nainggolan a Ferrara, dove il belga ritrova Daniele De Rossi, ora tecnico biancazzurro ma in passato compagno alla Roma di Nainggolan. Tutti i principali media sportivi danno per fatto l’arrivo dell’esperto centrocampista, ma manca ancora l’ufficialità. Sui social, la Spal ha pubblicato un indizio che lascia intendere come sia imminente l’annuncio, mentre lo stesso De Rossi non si è sbilanciato in conferenza stampa.

Nelle scorse settimane Nainggolan era stato dato come molto vicino al Cagliari, squadra che proprio questa sera ospiterà la Spal. Si sarebbe trattato di un ritorno in Sardegna, dove il belga avrebbe ritrovato Claudio Ranieri, che lo ha allenato a Roma. Negli ultimi giorni, però, la Spal ha fatto sul serio. “Se ha bisogno di me gli posso dare una mano” aveva detto il belga nei giorni scorsi riferendosi proprio a De Rossi. Ora non resta che attendere l’annuncio.