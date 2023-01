I colori magici del tramonto sullo Stretto di Messina con l’Etna in eruzione | FOTOGALLERY

15 Gennaio 2023 18:15

Un tramonto bellissimo dopo una domenica primaverile: si conclude così il 15 Gennaio nello Stretto di Messina, con un tramonto da favola non solo per la colorazione del cielo ma anche per l’eruzione dell’Etna, ben visibile ad occhio nudo anche da Reggio Calabria, e la cornice delle nubi lenticolari che rendono ancor più affascinante e suggestivo lo scenario dello Stretto.

Le nubi lenticolari hanno una forma caratteristica tipica delle ondulazioni del forte vento in quota e del suo impatto su rilievi particolarmente elevati a picco sul suolo sovrastante, come l’Etna appunto che è uno dei monti in cui queste nubi sono più comuni in assoluto. E sempre bellissime.