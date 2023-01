Cittanova: rinviato lo spettacolo “Ditegli sempre di sì”

30 Gennaio 2023 19:11

“Informiamo che a causa della sopraggiunta indisponibilità della Compagnia, comunicataci qualche ora fa, costretta a fermarsi causa malattia dell’interprete principale, l’attrice Carolina Rosi, come da certificazione medica allegata, la rappresentazione dello spettacolo “Ditegli sempre di sì”, in programma martedì 31 gennaio 2023 al Teatro Gentile di Cittanova, nell’ambito della XIX Stagione Teatrale, non potrà andare in scena. Avviseremo prontamente i soci abbonati e l’opinione pubblica interessata appena saremo in grado di fornire notizie utili circa il recupero dello spettacolo”, è quanto comunica l’Associazione Kalomena.

L’Associazione Kalomena, “pur non avendo alcuna responsabilità per quanto occorso, manifesta il proprio rammarico per il disagio causato”.