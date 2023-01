Cittadinanza onoraria di Corigliano-Rossano a Liliana Segre

31 Gennaio 2023 22:05

La senatrice a vita Liliana Segre è la prima cittadina onoraria di Corigliano-Rossano. Il riconoscimento le è stato conferito all’unanimità dal Consiglio comunale su proposta del sindaco, Flavio Stasi, e del presidente dell’Assemblea, Marinella Grillo.

“La memoria – ha detto il sindaco Stasi all’ANSA – non è mai scontata ed in quest’epoca rischia seriamente di essere sovrastata dal rumore della quotidianità e dell’individualismo. La storia ci racconta che la disumanità, anche quella più orrenda, si insinua nella società in maniera subdola, diventando progressivamente normale. Ecco perchè, come Città, abbiamo deciso di conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Per onorare la vita e la storia di una donna che ne rappresenta migliaia e per affermare i valori della solidarietà, dell’umanità e della fratellanza tra uomini come fondativi della nostra città”.