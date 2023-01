Chi è Jennifer Stella? La bella calabrese nuovo volto del Calciomercato su Sportitalia | FOTO

20 Gennaio 2023 16:57

La Calabria delle soddisfazioni. Questa volta parliamo in ambito sportivo. La calabrese Jennifer Stella, infatti, è tra i nuovi volti della nota trasmissione televisiva Sportitalia Mercato del Direttore Michele Criscitiello e dell’esperto di mercato Alfredo Pedullà. E’ un momento particolare per il calcio in Italia. Le squadre di ogni campionato sono impegnate duramente nelle trattative per acquistare e/o vendere calciatori affinché si possa rafforzare la rosa.

La chiusura del mercato è prevista per giorno 31 gennaio. Ogni sera, alle 23 in diretta sul canale 60DTT, sull’App di Sportitalia e sul sito, l’appuntamento che regala news in continuo aggiornamento. Tra le ragazze che si occupano di contattare i Direttori Sportivi, e non solo, e aggiornare i tifosi incollati alla tv, anche la 22enne cosentina Jennifer Stella che affianca Licia Virdis nei giorni di fuoco delle trattative.

Occhi azzurri, capelli biondi e amante della moda. La ragazza, infatti, è una modella della Carlifashionagency, esclusiva Agenzia di Moda e Spettacolo all’avanguardia nella selezione, inquadramento e inserimento professionale di volti nuovi, nel settore Moda, Pubblicità, Televisione e Spettacolo.

“Siamo molto orgogliosi che un’altra delle nostre ragazze abbia intrapreso un percorso di livello nazionale in una trasmissione importante come Sportitalia Mercato. Auguriamo a Jennifer che possa continuare questa esperienza anche dopo il 31 gennaio per un futuro ricco di soddisfazioni. Questo rappresenta l’ennesimo traguardo per la nostra agenzia impegnata quotidianamente in numerosi progetti tra i quali: il format “Salotto Sanremo” dal 7 all’11 febbraio 2023 durante il Festival della Canzone Italiana, un grande evento moda all’interno della Fashion Week il 25 febbraio 2023 a Milano, ed anche l’evento Vinitaly dal 2 al 5 aprile 2023 a Verona”, dichiarano gli agenti della Carlifashionagency Linda Suriano e Carmelo Ambrogio.

Tra le tante esperienze maturate da Jennifer si annoverano: la partecipazione al concorso Miss Italia, programmi televisivi, sfilate di moda e una grande passione per il canto maturata con i singoli “Mare Blu” e “Bella Bionda” (cantato da Daniele De Martino e Francesco D’Aleo).

“E’ un’esperienza bellissima. Devo dire che sta andando molto bene. Sto lavorando con grandi professionisti e da loro sto imparando tanto” – ha commentato Jennifer – “Passare dal vederli in tv al conoscerli di persona è stato strano, sicuramente un impatto forte, infatti non nascondo la grande emozione provata alla prima puntata, ma cerco di affrontarla con grande carica e voglia di dare il massimo. Nonostante ci sia da pochissimo, mi hanno dato tutti l’impressione di essere una grande famiglia. La vita a Milano? Sicuramente diversa da quella alla quale ero abituata nella mia Calabria, ma credo ci voglia solo abitudine. Sono molto soddisfatta e felice di aver raggiunto un traguardo del genere, pian piano si sta realizzando un grande sogno. Ovviamente vorrò continuare a crescere per affermarmi professionalmente”.