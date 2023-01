Caulonia, laboratori di “pittura sassi” e “riciclart” per il Carnevale nel progetto “Salviamo la Terra!”

23 Gennaio 2023 12:46

Il progetto “Salviamo la Terra!”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia nell’ambito dell’avviso “Per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone di minore età” (Educare Insieme), ha avviato nuove iniziative da realizzare nei mesi di Gennaio e Febbraio 2023. Dopo la realizzazione di due laboratori di cucina, due di orto in bottiglia, due di attività fotografica, due escursioni alla riscoperta di fiumi e torrenti e di un laboratorio ‘’RICICLART’’ dedicato al Natale, le attività proseguono con i laboratori “PITTURA DEI SASSI” e “RICICLART”. Il primo, conseguente all’escursione alla riscoperta di fiumi e torrenti, permetterà ai partecipanti, ispirati anche dall’ambiente con cui sono stati a contatto, di pitturare i sassi raccolti durante l’attività escursionistica.

Il secondo invece, che ha riscosso un grande successo al suo primo appuntamento durante il periodo natalizio, confermerà l’importanza di diffondere la cultura del riciclo e riutilizzo delle materie. Entrambi i laboratori nascono da una sinergia pregressa con alcune realtà del tessuto sociale e culturale, soprattutto con l’associazione “Il Giangurgolo di Caulonia” principale promotrice negli ultimi anni del carnevale cauloniese e con la partecipazione in qualità di partner progettuale, del Comune di Caulonia e dell’associazione culturale “Gnoseon”. I bambini saranno impegnati nella realizzazione di maschere, travestimenti e decorazioni utili per l’allestimento della sfilata dei carri allegorici. I laboratori cominceranno il 24 gennaio e si concluderanno il 15 febbraio e i partecipanti saranno suddivisi in due gruppi che si incontreranno il martedì e il mercoledì per un totale di 8 incontri, 4 per ciascun gruppo. Tutti i laboratori realizzati fino ad oggi hanno riscosso un grande successo, tant’è che a fronte dei 100 minori previsti, sono stati già 127 quelli che hanno partecipato attivamente e il numero è destinato ad aumentare fino alla chiusura delle attività, considerato che 70 sono già le adesioni registrate per i due laboratori.