E adesso Castorina difende coppia di attori hard oscurata sui social

Nuova vita per Antonino Castorina, consigliere comunale di Reggio Calabria per il Partito Democratico già sospeso più volte per il grave scandalo dei brogli elettorali alle ultime elezioni comunali, su cui è in corso un’inchiesta della Procura reggina. Castorina, infatti, è il legale di una delle più famose coppie di attori porno che proprio tramite il consigliere comunale reggino, che è appunto anche avvocato, si sono rivolti ai carabinieri della stazione di Gropello Cairoli (Pavia), presentando una denuncia contro ignoti per la violazione dei loro profili social che sono stati oscurati. Un’azione che avrebbe procurato consistenti danni economici a Debora e Tommaso Gentile, residenti nel Pavese, considerati la terza coppia di pornostar più cliccati al mondo.

I due, conosciuti nel mondo dell’hard come Lady Muffin e Tommy la Canaglia, hanno segnalato ripetuti blocchi dei loro “live” nei canali Instagram e TikTok. L’avvocato Antonino Castorina, che difende i loro interessi, ha spiegato che queste frequenti violazioni hanno prodotto un danno rilevante: la riapertura dei profili social comporta, infatti, la perdita di contenuti come video e foto e il fatto di dover recuperare ogni volta i followers. Sul caso indagherà ora la polizia postale.