I Carabinieri del Ros stanno perquisendo la casa dell’ex amante di Matteo Messina Denaro

30 Gennaio 2023 11:25

I carabinieri del Ros stanno perquisendo, a Bagheria, le abitazioni di Maria Mesi, ex amante del boss Matteo Messina denaro, e del fratello Francesco. Entrambi sono stati indagati, in passato, per aver favorito la latitanza del capomafia. Francesco Mesi patteggiò la pena.

Ci sarebbe anche un’altra donna che avrebbero frequentato il boss Matteo Messina Denaro negli ultimi mesi. Elementi utili potrebbero provenire dai telefoni sequestrati al boss su cui verranno compiuti gli accertamenti irripetibili per estrarne i dati contenuti.