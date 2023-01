Pulisce il balcone e sposta un petardo con le mani, uomo ferito nel messinese

1 Gennaio 2023 13:08

Un uomo è rimasto ferito a Patti (Me) la scorsa notte nell’esplosione dei botti di capodanno. Secondo quanto riferito dalla polizia, mentre puliva il balcone ha trovato un petardo e lo ha preso per gettarlo ma gli è scoppiato nella mano sinistra. Portato all’ospedale di Patti gli è stata riscontrata una prognosi di 30 giorni. È stato poi trasferito al reparto di Chirurgia Plastica del Policlinico. A Messina invece tre bambini feriti lievemente per lo scoppio di petardi sono stati subito dimessi.