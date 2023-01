La storica azienda calabrese Callipo spegne 110 candeline

13 Gennaio 2023 15:14

Il 14 gennaio 1913, nella cittadina di Pizzo di Calabria (VV), rinomata per l’antica tradizione delle tonnare, veniva fondata la Giacinto Callipo. Cinque generazioni e 110 anni dopo l’azienda, rimasta sempre saldamente in mano alla famiglia Callipo, taglia questo importante traguardo, tracciando la rotta futura per guardare con cauto ottimismo al nuovo anno.

“110 candeline non sono un punto di arrivo, ma una nuova ripartenza dopo le acque turbolente in cui abbiamo navigato lo scorso anno a causa della crisi economica scaturita dai rincari energetici che hanno colpito imprese e famiglie. Siamo però fiduciosi per il futuro perché ogni nostra azione e decisione è sempre stata ben ponderata per garantire continuità, sviluppo e solidità aziendale. Abbiamo una grande responsabilità verso le nostre maestranze, primi artefici e ambasciatori della qualità Callipo, ma anche verso tutti i clienti che ogni giorno scelgono con fiducia i nostri prodotti”, dichiara Pippo Callipo, Amministratore Unico dell’azienda.

Un compleanno che arriva in un momento storico delicato ma che vuole essere anche un momento di riflessione: “Guardiamo avanti senza dimenticare il nostro passato, facendo tesoro della nostra storia e con l’obiettivo di “restituire” sviluppo alla nostra terra. La nostra visione d’impresa ha sempre messo al centro le risorse umane prima che il profitto ed oggi le sfide a cui siamo chiamati a rispondere, tra crisi economica, guerra, emergenza ambientale, evidenziano ulteriormente questa esigenza: non basta fare impresa in modo “sano”, bisogna essere in grado di generare trasformazioni per le generazioni future”, dichiara Giacinto Callipo, che, insieme al fratello Filippo Maria, rappresenta la V generazione della famiglia.

Quella di Callipo non è solo una storia imprenditoriale di successo, ma una realtà che svolge un importante ruolo sociale sul territorio. Ed è proprio l’amore per la propria terra ad aver guidato il percorso di crescita aziendale, la scelta di produrre esclusivamente in loco nello stabilimento dove ogni giorno vengono lavorate circa 30 tonnellate di tonno. Ed è sempre la valorizzazione del territorio l’elemento comune a tutte le aziende del Gruppo che oggi conta 7 società che occupano circa 500 persone.

La famiglia Callipo di recente si era riunita a Milano per festeggiare un’altra occasione speciale, l’apertura dello store Callipo 1913 in via Marghera 2, una vera boutique del gusto che non è solo una vetrina per i prodotti dell’azienda ma un progetto di valorizzazione dell’enogastronomia calabrese di eccellenza attraverso una selezione di brand di prodotti tipici di qualità.