Calciomercato Reggina, Rivas è molto corteggiato ma non si muove: il punto

23 Gennaio 2023 13:56

Necessitavano conferme, perché è il nostro lavoro, ma già la logica – di per sé – imponeva una strada abbastanza chiara e definita: Rigoberto Rivas a gennaio non si muove dalla Reggina. E’ vero che sull’honduregno c’è molto interesse, ma non è intenzione né sua e né del club amaranto di liberarlo. Nelle ultime ore è stato fatto il nome del Parma, all’interno di un potenziale scambio con Inglese, ma solo perché il calciatore è in uscita dalla società ducale e la compagine di Pecchia ha provato a proporlo agli amaranto. Difatti, però, non sono condizioni su cui la Reggina vuole “giocare”, anche perché l’ala sinistra è molto stimata da Inzaghi, è adatta al suo modo di giocare e al suo 4-3-3 e sa che può migliorare tanto.

Il prezzo è chiaramente aumentato da questa estate: il valore di Rivas si aggira tra i 2,5 e i 3 milioni. Solo in caso di offerta irrinunciabile, e parliamo di cifre superiori, la società potrebbe valutare. Altrimenti – e la probabilità, quasi certezza, è questa, al netto di un mercato imprevedibile – l’honduregno non si muoverà da Reggio Calabria. Ormai sullo Stretto è di casa, sta bene, è contento della nuova proprietà (lo ha evidenziato in una recente intervista), di Inzaghi e del suo staff (con cui, facciamo gli scongiuri, ha anche eliminato quei soliti fastidi muscolari che lo hanno perseguitato per tre anni). Di comune accordo con la Reggina, questa estate, ha rifiutato un’offerta importantissima e per certi versi irrinunciabile, sia per lui che per il club amaranto, ma forse questo è passato in secondo piano per qualche tifoso di troppo che mugugna per qualche gol fallito. Rivas sa che deve migliorare questo aspetto e sa che con Inzaghi può farcela. E’ concentrato sull’amaranto almeno fino a fine stagione, nella speranza che possa essere un finale dolce.