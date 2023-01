Calciomercato Reggina, e ora? Difesa e centrocampo “corti”, sullo sfondo Nicolas Viola: il punto

25 Gennaio 2023 17:56

La Reggina, nel pomeriggio, ha ufficializzato la sua quarta operazione di calciomercato di questa sessione di gennaio, la sua terza in uscita. Federico Giraudo, infatti, è passato al Cittadella, liberando un posto nello slot Over, che era stato occupato da Contini. Adesso gli Over sono di nuovo 19 totali, quindi uno in più del limite di 18. Le altre due operazioni in uscita, i ritorni di Ravaglia e Dutu a Bologna e Fiorentina, riguardavano infatti calciatori Under. E adesso che succede? Manca meno di una settimana alla chiusura del mercato (martedì 31) e, si sa, gli ultimi giorni le chance di trovare una squadra si assottigliano e il tempo stringe, per cui le pretese di società e calciatori si abbassano e le occasioni sono dietro l’angolo. In casa Reggina, il concetto è sempre quello: occhio alla sostenibilità e al bilancio. Con la vicenda ristrutturazione del debito serve pazienza e oculatezza, sempre consapevoli che una squadra seconda non ha bisogno di particolari rivoluzioni o frenesia. Insomma, per dirla alla Taibi, “non bisogna fare danni”.

In tutto ciò si inserisce la vicenda Nicolas Viola. Che, lo premettiamo prima, ad oggi non è affatto semplice. E’ considerato un top per la Serie B, forse anche fuori dai budget amaranto, per i ragionamenti di cui sopra, ma per lui si potrebbe fare un discorso un po’ diverso. Innanzitutto perché il centrocampista reggino è al momento indietro nelle gerarchie del Cagliari, già con Liverani (che lo aveva voluto) e ora ancor di più con Ranieri, e vorrebbe avere maggior spazio. Poi perché è reggino, nato e cresciuto tra le mura del Sant’Agata, e quindi un ritorno non potrebbe che fargli piacere. Poi perché ritroverebbe Inzaghi, che è stato l’allenatore che maggiormente lo ha esaltato, inserendolo insolitamente da mezz’ala (con cui ha segnato tantissimi gol in quell’anno fantastico a Benevento). Infine perché converrebbe alla Reggina: Viola sarebbe giocatore bandiera, non intaccherebbe la lista Over (che comunque potrebbe essere ulteriormente snellita dalla cessione di Loiacono o dall’eventuale inserimento fuori lista di Obi, che ancora ne avrà per un po’ con l’infortunio) e andrebbe a rimpolpare un centrocampo a questo punto “corto”, considerando che Liotti – finora utilizzato da mezz’ala – sarà il vice Di Chiara, posizione fino ad oggi occupata da Giraudo. Ribadiamo però, dopo le opportune verifiche effettuate, che l’operazione risulta ad oggi difficile, dipendente forse almeno da un’altra uscita. Tutto si gioca in questi giorni.

In fatto di uscita, ad esempio, c’è appunto quella, possibile, di Loiacono. Ma con la partenza precedente di Dutu sarebbe necessario intervenire in difesa, probabilmente con un Under, per i motivi Over di cui sopra. Quattro centrali rischiano già di essere pochi per Inzaghi, che a gara in corso, in situazioni di vantaggio, si mette anche a 3. C’è tempo, come ribadito, fino a martedì 31 per discutere di ogni tipo di situazione. Gli ultimi giorni di mercato, storicamente, sono quelli in cui potrebbero emergere situazioni fino a qualche giorno prima neanche immaginabili. Sullo sfondo, poi, anche la situazione rinnovi: a giugno scadono infatti i contratti di Cionek e Menez, come si può vedere dall’elenco in basso.

Rosa Reggina 2022-2023: l’elenco completo

PORTIERI

Colombi Simone (2025)

Aglietti Tommaso (pluriennale non specificato)

Contini Nikita (prestito, 2023)

DIFENSORI

Cionek Thiago (2023)

Camporese Michele (2025)

Gagliolo Riccardo (2024)

Loiacono Giuseppe (2024)

ESTERNI

Liotti Daniele (2024)

Pierozzi Niccolò (prestito)

Di Chiara Gianluca (2025)

Bouah Devid Eugene (pluriennale non specificato)

CENTROCAMPISTI



Agostinelli Vittorio (prestito)

Crisetig Lorenzo (2024)

Lombardi Alessandro (2025)

Obi Joel (2025)

Fabbian Giovanni (prestito)

Majer Zan (2024)

Hernani (prestito)

ALI E TREQUARTISTI

Rivas Rigoberto (2025)

Ricci Federico (2024)

Canotto Luigi (prestito con obbligo di riscatto, 2024)

Cicerelli Emanuele (prestito con obbligo di riscatto)

ATTACCANTI

Galabinov Andrey (2024)

Menez Jeremy (2023)

Gori Gabriele (prestito, 2023)

Santander Federico (2024)

TOTALE CALCIATORI: 26, di cui 7 Under e 19 Over (limite di 18)

