Calabria, notato dai Carabinieri mentre cede la droga ad un altra persona: arrestato

11 Gennaio 2023 10:53

Nella tarda serata del 9 gennaio 2023, i carabinieri della Stazione di Squillace procedevano all’arresto di un soggetto classe 1967 per il reato previsto dall’art.73 del D.P.R. 309/90. Il soggetto in questione veniva notato cedere della sostanza stupefacente ad un altro soggetto classe 1970. Immediatamente dopo veniva eseguita dai militari una perquisizione personale e veicolare, all’esito della quale l’uomo veniva trovato in possesso di tre dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso totale di 2,8 grammi circa.

L’arrestato a seguito delle formalità di rito è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria. L’acquirente è stato segnalato alla prefettura di Catanzaro quale assuntore di sostanza stupefacente ai sensi dell’art 75 del D.P.R. 309/90. Il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari.