Calabria, interventi per un milione di euro a Marinella: il Sindaco incontra i cittadini

23 Gennaio 2023 12:32

Dopo l’incontro avvenuto a Le Cannella, dove si è discusso dei lavori già in corso per la nuova rete fognante e per quelli successivi che vedranno l’avvio del progetto da 1,2 milioni di euro di rigenerazione urbana, il Sindaco Maria Grazia Vittimberga, nei giorni scorsi, ha ricevuto i residenti di Marinella. L’incontro è avvenuto all’interno della Sala Consiliare alla presenza del primo cittadino che ha organizzato l’evento, del vice Andrea Liò e del consigliere Carlo Cassano, con loro anche il responsabile dell’ufficio tecnico Ing. Antonio Otranto e il progettista del piano di ammodernamento Ing. Carlo Consoli. La scelta della Sala Consiliare è stata dettata dal fatto di poter far prendere visione ai cittadini del progetto attraverso una serie di slide, ciò per dare loro una maggiore contezza di quello diventerà il centro di Marinella dopo l’intervento già finanziato ed approvato per un totale di € 638.975,00 (che aggiunti alla rete fognaria superano di gran lunga il milione di euro).

I lavori, come spiegato dal Sindaco, prenderanno il via subito dopo l’intervento che prevede l’installazione della rete fognante che rientra nello stesso lavoro già avviato nelle frazioni di Le Cannella e Capo Rizzuto per un totale di € 5.000.000,00 nel quale rientrano anche Le Castella, Sant’Anna e altre zone. A tal proposito, viste le richieste di ampliare la rete fognante nella frazione, il Sindaco ha spiegato che è già stato presentata domanda per un nuovo finanziamento, al fine di completare la rete fognante del territorio, considerando che ancora molte zone sono completamente scoperte. Nel corso dell’incontro il progetto di Rigenerazione Urbana è stato spiegato nei minimi dettagli dal progettista, al termine il Sindaco ha chiesto collaborazione ai cittadini per gli allacci alla rete fognante. La riunione si è conclusa con un applauso, per il Sindaco e la sua amministrazione, da parte dei cittadini della frazione felici per questo progetto.