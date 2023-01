Anche la Calabria avrà il finanziamento per il trasporto pubblico locale: “grazie a Salvini e Giorgetti”

25 Gennaio 2023 17:41

“Anche la Calabria beneficerà del finanziamento per il trasporto pubblico locale, previsto dal decreto annunciato oggi dal Mit. Le risorse, ripartite tra le Regioni a statuto ordinario, andranno a coprire le spese correnti relative al servizio pubblico locale e regionale. Grazie ai ministri Salvini e Giorgetti per aver concretizzato un intervento da parte del governo per garantire ai territori la continuità di un importante servizio per i cittadini”. Così in una nota i parlamentari calabresi della Lega Domenico Furgiuele, Simona Loizzo e Tilde Minasi.