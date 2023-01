Calabria, Caligiuri: “la testimonianza dei sopravvissuti allo Shoah è un patrimonio che va preservato”

27 Gennaio 2023 09:41

“Oggi non possiamo comprendere davvero quello che è successo all’interno dei campi di sterminio nazisti, ma qualche anno fa, ho ricevuto il dono della testimonianza di un sopravvissuto. Sono state parole e immagini che rimarranno per sempre impresse nella mia mente. La privazione di ogni dignità, lo strappo feroce dai propri affetti, la condanna alla solitudine, l’oscenità e l’orrore della morte premeditata e crudele che accompagna le giornate“. E’ quanto afferma Maria Josè Caligiuri, Coordinatrice Regionale Azzurro Donna Calabria e Responsabile delle Politiche per il Sud.

“Gente innocente, bambini e persone disabili, ritenuti inutili e, dunque eliminati con freddezza. Tutto questo e molto altro toglie il fiato e le parole, soprattutto quando a raccontare è la voce di chi ha vissuto tale incubo. La testimonianza dei sopravvissuti allo Shoah è un patrimonio che va preservato, soprattutto perché deve essere un monito costante ad evitare che la mente umana possa precipitare nuovamente nella voragine dell’odio razziale e nel disprezzo della vita. E’ nostro dovere e, non solo in giornate come queste, ma tutto l’anno, custodire la memoria e farne insegnamento, facendo ciascuno di noi la propria parte nel tutelare e difendere i diritti e la dignità umana”, conclude.