Calabria: accertamento del debito del servizio sanitario, domani incontro alla Cittadella

3 Gennaio 2023 16:05

Domani, mercoledì 4 gennaio, alle ore 14, presso il dodicesimo piano della Cittadella di Catanzaro, il presidente della Regione Calabria e commissario per la sanità, Roberto Occhiuto, il sub commissario alla sanità, Ernesto Esposito, il commissario straordinario di Azienda Zero, Giuseppe Profiti, e il direttore generale del Dipartimento Salute della Regione, Iole Fantozzi, terranno una conferenza stampa per illustrare gli esiti dell’operazione messa in atto negli ultimi mesi per l’accertamento del debito del servizio sanitario calabrese.