A Bova Marina screening tiroideo gratuito

20 Gennaio 2023 14:29

Il Rotary per la salute, sarà questo il tema della due giorni, in programma per sabato 21 gennaio dalle ore 15:30 e domenica 22 dalle 9:30 presso i locali della guardia medica di Bova Marina. Il doppio appuntamento promosso dal Rotary Reggio Calabria Est sarà dedicato allo screening gratuito per la prevenzione delle malattie tiroidee come spiega Carmen Lucisano, presidente del Club. “Attraverso la realizzazione di questo doppio appuntamento – precisa la Lucisano – vogliamo sottolineare la nostra attenzione verso il territorio dell’area grecanica, segnatamente a temi come quelli della salute, verso i quali il club è particolarmenbt6e sensibile. Nell’occasione, sarà possibile effettuare uno screening ecografico gratuito per il quale vorrei ringraziare i Dottori Mina Madeo, Nino Alberti e Giulia Naimo, referente del nostro Club per la Commissione sanità. Si potrà usufruire dello screenig previa prenotazione da effettuare attraverso il contatto whatssapp 3387562744″.

“Come è nostra consuetudine – conclude la Lucisano – rivolgiamo un’attenzione ai nostri territori che vuole andare oltre quelle che sono le tematiche di carattere culturale, ponendo l’accento sul tema della salute ed in questo caso sulle patologie della tiroide, che proprio nell’area grecanica fanno registrare numeri importanti, determinati da particolari condizioni ambientali e climatiche”.