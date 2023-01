Reggio Calabria, consegnate le borse di studio “Cultura e Legalità” presso l’I.C. “Radice Alighieri”

31 Gennaio 2023 11:06

Giovedì 26 gennaio c.a, presso l’Aula Magna della scuola secondaria “Alighieri” di Catona, si è svolta la cerimonia di consegna delle Borse di Studio, istituite dalla “Commissione speciale contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa” della Regione Calabria. Le suddette Borse di Studio hanno premiato gli alunni delle terze classi della Scuola Secondaria che hanno svolto il miglior elaborato sul tema proposto “Cultura e Legalità” dalla Commissione speciale.

Introdotto dalla Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Radice Alighieri”, Avv. Simona Sapone, il Consigliere regionale e Presidente della Commissione Speciale, On Giuseppe Gelardi, ha spiegato, al numeroso pubblico presente in sala, le funzione della Commissione. Gelardi ha sottolineato “come quest’ultima formuli proposte in merito a possibili iniziative volte al formarsi e al diffondersi di una cultura anti mafiosa e della legalità nella società calabrese, adottando iniziative che rafforzino la cultura della legalità e il rifiuto di ogni attività corruttiva.

Il Maresciallo, Pietro Insana, comandante della stazione dei carabinieri di Catona ha sottolineato come “la legalità parta dalle piccole cose quotidiane” e come “la presenza e l’azione delle forze dell’ordine sia costante su un territorio difficile come il nostro“. Anche il Prof. Antonio Rosace del Centro Ace di Arghillà si è soffermato sulla legalità e “sull’importanza delle cure mediche alle fasce sociali più deboli e sulla meritoria opera svolta dal polo sanitario di prossimità“.

Alla fine della manifestazione si è svolta la premiazione degli alunni vincitori delle borse di studio. Gli elaborati degli alunni Antonino Crea, Ines Papandrea e Riccardo Malaspina sono stati quelli che hanno riscosso unanime consenso dalla “Commissione speciale”.