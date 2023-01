“Juventus retrocessa”, paura fra i bookmakers e quota sospesa: ecco cosa sta succedendo

27 Gennaio 2023 15:53

La prudenza non è mai troppa, specialmente con i tempi che corrono. Ma anche una mossa dettata dalla prudenza può fare un certo rumore, ancora… visti i tempi che corrono. La Juventus resta al centro della cronaca sportiva dopo la clamorosa penalizzazione di 15 punti subita per i risvolti legati allo scandalo plusvalenze fittizie. Una penalizzazione che potrebbe aggravarsi nel prossimo futuro.

Regna ancora l’incertezza, in termini di possibili nuove sanzioni sportive, riguardante i casi delle manovre stipendi delle stagioni 2021 e 2021, contestate dalla Procura di Torino. Uno spettro che ha fatto propendere le agenzie di scommesse per la sospensione di una particolare giocata, quella legata alla retrocessione della Juventus. Sui siti di vari operatori come Snai, Goldbet, Betclic e molte altre, la voce “Juventus retrocessa sì” non è più selezionabile a differenza di quella relativa alle altre 19 squadre della Serie A, compresa la Cremonese ultima in classifica.

Il motivo è facile da intuire. La paura di una nuova penalizzazione rischierebbe di complicare ulteriormente la stagione dei bianconeri che, ad oggi, hanno appena 23 punti in classifica. Ma potrebbe anche arrivare la retrocessione diretta, nella più grave delle ipotesi. La quota relativa alla retrocessione di una big come la Juventus, praticamente impossibile se immaginata ad inizio stagione prendendo in esame solo i possibili risultati sportivi, paga una cifra enorme. Basti pensare che la discesa in Serie B di Milan, Inter o Napoli (ancora giocabili) sono quotate 1000 volte la posta! Va da sè che le perdite per le agenzie di scommesse sarebbero inimmaginabili.

E chi ha già effettuato la sua puntata? In assenza di specifiche antecedenti e già contenute sul regolamento dei vari operatori autorizzati dall’Aams, la puntata sarebbe da considerare valida. Proprio in quest’ottica, le agenzie di scommesse starebbero cercando di tutelarsi nel caso in cui la giustizia sportiva dovesse usare la mano pesante nei confronti dei bianconeri.