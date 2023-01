Bocale Calcio, l’ultimo arrivo parla spagnolo: ufficiale José Gaston, ha giocato anche nell’Udinese

13 Gennaio 2023 21:53

“Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare l’arrivo in biancorosso del calciatore José Gaston, centrocampista spagnolo che arriva dalla formazione greca del Pannaxiakos. Gaston, classe ’98, originario delle isole Canarie dove è cresciuto indossando la prestigiosa maglia del Tenerife, ha già alle spalle molte esperienze importanti in giro per l’Europa, compresa una parentesi in forza all’Udinese. Nel campionato spagnolo ha militato nel Real Murcia, ma anche in Francia con il Montpellier, in Finlandia con l’HJK Helsinki, infine in Grecia dove dallo scorso settembre ha indossato la maglia del Pannaxiakos, formazione della città di Naxos, nelle isole Cicladi. Grande temperamento e tecnicamente molto abile, è dotato di un destro molto ben educato che può sfruttare per conclusioni al fulmicotone, ha caratteristiche da regista e può occupare in maniera efficace diverse zone del centrocampo. A José, il Bocale Calcio ADMO dà il benvenuto e gli augura di poter lasciare il segno in maglia biancorossa!”. Così in una nota il Bocale Calcio, che annuncia l’ultimo arrivo, lo spagnolo José Gaston.