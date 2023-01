Bocale Calcio, ecco il sostituto di mister Laface: in panchina torna Cosimo Saviano

10 Gennaio 2023 14:27

“Il Bocale Calcio ADMO comunica di aver scelto di affidare la guida tecnica della squadra a mister Cosimo Saviano, il quale torna sulla panchina biancorossa a distanza di poco più di un anno. Mister Saviano sarà accompagnato nella sua nuova avventura da tecnico del Bocale dai preparatori atletici Lorenzo D’Ascola e Francesco Dieni, quest’ultimo a sua volta ex calciatore biancorosso. A mister Saviano spetterà ora un compito difficile ma non impossibile, la qualità espressa dalla squadra fino a questo punto in termini di punti in classifica non rispecchia l’effettivo valore, mostrato a più riprese in campionato. Rianimare lo spirito di un gruppo scoraggiato dai risultati sfavorevoli, trasmettere ai calciatori la sua grinta e la determinazione che lo ha sempre contraddistinto anche da calciatore, ma soprattutto far ritrovare la fiducia nei propri mezzi che questo gruppo pare aver smarrito. Attraverso tale alchimia, si potrà tentare una nuova impresa sportiva. Buon lavoro mister Saviano e bentornato!”.

Con questo comunicato il Bocale ha annunciato il cambio in panchina dopo le dimissioni di ieri di mister Laface. Per il nuovo allenatore si tratta di un ritorno: Cosimo Saviano. Per lui impresa non semplice, vista la classifica tutt’altro che tranquilla.