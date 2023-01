Berlusconi e la “promessa” del pullman: “mi hanno già chiamato in 100″

29 Gennaio 2023 22:15

Il Monza dopo il cambio dell’allenatore e l’avvento di mister Palladino ha letteralmente cambiato la stagione in positivo con risultati positivi in linea con una campagna acquisti importante per una neopromossa. Durante la cena di Natale il presidente del Club, Silvio Berlusconi, che come sappiamo ama le battute, aveva fatto una “promessa”: “adesso avete le partite contro Inter, Juventus e Milan, se vincete con una di queste grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di troie”.

La vittoria del Monza di oggi a Torino contro la Juventus ha fatto ricordare la “promessa” dell’ex Premier, il quale, poco fa, ha confidato: “mi hanno già chiamato in 100, mi chiedono di mantenere l’impegno…”