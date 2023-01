Benestare in lutto per la morte del piccolo Domenico

9 Gennaio 2023 13:50

“La nostra comunità si è svegliata con un senso di mestizia e profonda tristezza per la morte del piccolo Domenico. Ci ha lasciati dopo una battaglia contro la malattia durata due anni che non gli ha lasciato scampo”. E’ quanto afferma il Sindaco di Benestare, Avv. Domenico Mantegna. “La sua famiglia ha lottato in ogni modo e con ogni mezzo al suo fianco senza perdere mai la speranza. Ci stringiamo attorno alla famiglia lacerata dal dolore, la vita non prepara a tutto questo e sopravvivere ad un figlio sembra quasi contro natura”, sottolinea Mantegna.

“Ai familiari tutti proviamo a far sentire il nostro abbraccio e la vicinanza mia e dell’intera Amministrazione Comunale è sono certo anche dell’intera comunità Benestarese. Riposa in Pace piccolo angelo. Verrà inoltre proclamato lutto cittadino nella giornata dei funerali”, conclude Mantegna.