“Befana in Piazza” a Diamante

4 Gennaio 2023 09:34

La Befana arriva a Diamante e porta un evento speciale. “Befana in Piazza” è il titolo dell’iniziativa curata dall’Amministrazione Comunale e che avrà inizio alle 16,00 in Piazza Mancini, antistante il Palazzo di Città. Uno pomeriggio e una serata dedicata ai bambini che non mancherà di intrattenere i genitori e il pubblico dei più grandi che al termine potranno assistere al concerto di Irene Cantisani e Ciriaco Siniscalchi Duo. Dalle 16,00 divertimento assicurato con Spari di coriandoli che daranno via allo spettacolo con danza aerea e la Maga Vivì’ in bolle di sapone, magia e fachirismo. E ancora lo spettacolo di burattini e marionette con befanina e befanona. Prima e dopo gli spettacoli per tutti il parco divertimento in tema con la giornata con fotoclick con befane, i gonfiabili a scivolo e salta salta, baby dance con le befane, trucca bimbi e glitter tattoo, sculture di palloncini, distribuzione a tutti di zucchero filato e popcorn. In conclusione, come detto, per tutti una delle eccellenze musicali il duo musicale che vedrà insieme la splendida voce di Irene Cantisani e la chitarra di Ciriaco Siniscalchi.

Una Befana davvero speciale a Diamante così come sarà altrettanto speciale il 5 gennaio a Cirella alle ore 17,00 in Piazza Santa Maria dei Fiori a Cirella con lo “Spettacolo di fuoco e luci”, un altro e imperdibile appuntamento dedicato ai bambini e alle famiglie per un pomeriggio divertente.