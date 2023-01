“Bari sta in Umbria”, e via di sfottò: la gaffe diventa virale, dilaga l’ironia social | VIDEO

5 Gennaio 2023 19:29

Nulla di nuovo, si direbbe. E’ vero. Non è la prima, né l’ultima, ma ogni tanto è bene evidenziarlo. Il riferimento è al vortice mediatico di chi commette un errore che è sì grave ma non per questo oggetto di insulti. In quello specifico, che ha coinvolto la giornalista Carlotta Balena, la gaffe è stata confondere l’Umbria con la Puglia. Parlando in diretta da Bari, relativamente alle condizioni meteo quasi estive e alle temperature sicuramente più alte del periodo, ha affermato che “l’inverno non ne vuole sapere di arrivare in Umbria”, anziché in Puglia, come si può vedere dal video in basso. Un errore che, con l’avvento dei social, non lascia indietro nessuno.

In pochissimo tempo, infatti, lo spezzone di video è diventato virale e la giornalista è entrata dentro il solito vortice mediatico e social, tra sfottò e prese in giro, tra ironia e sarcasmo.