Barcellona Pozzo di Gotto: inaugurata la Mostra d’Arte e della Creatività Artigianale “ArtisticaMente”

8 Gennaio 2023 20:24

È stata inaugurata ieri, Sabato 7 Gennaio 2023, presso gli storici locali comunali del Salone Mostre in Piazza Vecchia Stazione “Seme D’Arancia” di Barcellona P.G., la Mostra d’Arte e della Creatività Artigianale denominata “ArtisticaMente”. Un viaggio artistico alla scoperta di oltre 70 opere realizzate da più di 25 artisti tra Pittori, Scultori, Fotografi e Artigiani. La mostra è arricchita con laboratori artistico-didattici (pittura, creta, disegno, handmade, ecc.); per i visitatori è quindi possibile interagire ed apprendere dall’artista durante la

creazione dell’opera. L’inaugurazione, introdotta e moderata dal coordinatore dell’evento dell’ass.ne Le Ali di Trinacria Avv. Fortunato Gitto, dopo i saluti di Don Josef Ellul, del Presidente Dott. Pasquale Tramontana e dell’Assessore alla Cultura del Comune di Barcellona P.G. Avv. Viviana Dottore, ha registrato gli interventi del Direttore Artistico Ninì Ingegnere e del critico d’arte Arch. Giovanni Pantano, nonché la lettura di una nota trasmessa dal critico d’arte prof. Pippo Anania. Il tema dell’Identità Siciliana, rappresentato in diverse opere esposte, è stato oggetto di riflessione e dibattito. La mostra è promossa ed organizzata dall’APS–ASD LE ALI DI TRINACRIA, con il Patrocinio gratuito della REGIONE SICILIANA, Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana e del COMUNE di BARCELLONA P.G., e con la collaborazione di ITET “E. Fermi” di Barcellona P.G., ENDAS Comitato Prov. di Messina e ASS.NE Divertiamoci Correndo e CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Barcellona P.G.. Durante l’evento, il Presidente della CRI Comitato di Barcellona P.G.. Giuseppe Puliafito ha annunciato ufficialmente che l’associazione Le Ali di Trinacria è stata insignita di un’importante benemerenza, che sarà consegnata prossimamente.

Soddisfatto per il grande riscontro di pubblico, il Presidente dell’Ass.ne organizzatrice dichiara: “A nome di tutto il Consiglio Direttivo, esprimo grande soddisfazione per la splendida partecipazione registrata all’evento inaugurale e per l’entusiasmo manifestato sia dai visitatori che dagli addetti ai lavori. Siamo davvero felici per aver potuto realizzare anche i laboratori artistici, che saranno fruibili fino al 20 gennaio, in particolare dalle scuole che vorranno coinvolgere gli studenti con visite guidate programmate; ciò risulta essere in linea con l’obiettivo iniziale di questa mostra, che è quello di stimolare la creatività e la cultura artistica, soprattutto nei giovani. Inoltre, ringraziamo pubblicamente il Presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Barcellona P.G. Giuseppe Puliafito.” La mostra ed i laboratori saranno fruibili liberamente al pubblico tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 17:00 alle 20 fino al 20 gennaio