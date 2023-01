Barcellona Pozzo di Gotto: costituito il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia

7 Gennaio 2023 09:48

Con la naturale fusione del movimento Diventerà Bellissima nel partito Fratelli d’Italia, i consiglieri comunali Agostina Recupero, Sebastiano Miano, Carmelo Giunta, Giampiero La Rosa, Cesare Molino, Giorgio Catalfamo e Francesco Perdichizzi costituiscono il gruppo consiliare a Palazzo Longano. Aderiscono al partito della Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, altresì, il vicesindaco Santi Calderone e gli assessori Giuseppe Benvegna e Viviana Dottore. Si apre così una nuova stagione dove, anche a Barcellona Pozzo di Gotto, il partito Fratelli d’Italia rappresenterà la prima forza politica della città e del suo civico consesso. Sarà un ulteriore momento di responsabilità nel segno tracciato dalla Presidente Giorgia Meloni. Un augurio di buon lavoro ai consiglieri comunali da parte dell’onorevole Pino Galluzzo, l’onorevole assessore ai Beni culturali e dell’Identità siciliana Elvira Amata e la senatrice Ella Bucalo.

“Ringrazio il gruppo per il lavoro svolto sin qui – dichiara il parlamentare all’Ars, l’onorevole Pino Galluzzo -. Questa nuova fase garantirà maggiore impulso alla politica cittadina vista la centralità di Fratelli d’Italia nel panorama politico regionale e nazionale“.

Il nuovo ingresso in FdI del consigliere Francesco Perdichizzi non muterà gli equilibri precostituiti in Aula sin dall’insediamento del Consiglio comunale, avvenuto nell’ottobre 2020. Il capogruppo rimarrà, infatti, la consigliera Agostina Recupero.