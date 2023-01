Bambino vestito come Matteo Messina Denaro spopola su TikTok | VIDEO

31 Gennaio 2023 18:56

Lo avevamo scritto pochi giorni fa: il mafioso e assassino Matteo Messina Denaro sta diventando quasi una star, in questa folle società di tiktoker e di social media manager a tutti i costi. E la conferma arriva da un bambino vestito come lo spietato boss di Cosa Nostra. Un bambino, come quelli che Messina Denaro ama sciogliere nell’acido.

Il piccolo, vestito come Messina Denaro al momento dell’arresto, compare in un video su Tik Tok (visibile cliccando sul link in calce all’articolo): l’audio è quello di uno dei servizi giornalistici reali che avevano annunciato la notizia del blitz dei Ros. Neanche a dirlo le squallide immagini stanno dilagando sui social. E gli adulti che lo hanno postato si sentiranno dei divi. Ma la verità è che gli andrebbe tolta la patria potestà del bambino, se solo in questo mondo vigesse il buon senso.

A denunciare l’accaduto è Francesco Emilio Borrelli, deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, che propone il breve filmato sulla propria pagina Facebook. Nelle immagini il bimbo, vestito come Messina Denaro, cammina “scortato” da due adulti indossando montone, pantaloni marroni e occhiali da sole. Fuori campo si sente la voce di un giornalista che annuncia l’arresto del boss. Uno degli adulti ha anche una pistola – si spera finta ma non ci scommettiamo – che agita davanti al video. “Non sono mancati i commenti, con molti utenti che definiscono pazzesco quello che hanno visto, scrivendo sconsolati che si è arrivati al degrado più assoluto“, scrive il parlamentare.

“La mafia non è una goliardata – spiegano il deputato Borrelli e il conduttore radiofonico Gianni Simioli che stanno portando avanti una campagna per dissuadere i cittadini nel vestire a carnevale i propri figli come il sanguinario boss – c’è gente che ha sofferto, anche bambini uccisi. Inneggiare a questi criminali significa mitizzarli. Perchè queste famiglie non vestono i loro figli come Falcone e Borsellino o come Giancarlo Siani? Perchè esaltano sempre i boss e mai le vittime e gli eroi?”