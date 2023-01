Tragedia a Bagheria, maestra elementare uccisa dalla figlia di 17 anni

2 Gennaio 2023 15:51

Una tragedia familiare scuote Bagheria, comune in provincia di Palermo. Una maestra di 55 anni è stata trovata morta, alle 8 del mattino, in un’abitazione di corso Butera. La donna insegnava in una scuola elementare di Casteldaccia, comune del Palermitano. A lanciare l’allarme la figlia che in un primo momento avrebbe parlato ai soccorritori di suicidio.

La sua tesi è però crollata durante l’interrogatorio davanti alla procuratrice per i minori di Palermo, Claudia Caramanna. La giovane è attualmente in stato di fermo per omicidio volontario. Ancora da chiarire le cause del decesso che, secondo le prime informazioni filtrate, sarebbe avvenuto o per strangolamento o a causa dell’ingerimento di alcune pillole. Da quanto appurato dal commissariato di Bagheria e dalla squadra mobile di Palermo tra le due donne, da tempo, ci sarebbero stati conflitti.