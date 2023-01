Azienda reggina cerca tecnici progettisti: le posizioni richieste e come candidarsi | INFO UTILI

5 Gennaio 2023 12:11

Un’azienda reggina è alla ricerca di alcune figure per ampliamento del proprio organico. Si tratta di Clicon Group S.r.l, società di progettazione di proprietà dell’Ingegnere reggino Giuseppe De Francesco. Le posizioni richieste, nello specifico, sono quelle di Ingegneri, Architetti e Geometri, anche non abilitati o non iscritti all’albo, per assunzioni ottimamente retribuite o per collaborazioni ben remunerate. Fondamentale che i candidati abbiano un minimo di conoscenza con il Superbonus. La sede di Lavoro è a Reggio Calabria città, nella Locride, ma non si esclude anche lo smart working.

L’azienda è guidata dalle competenze di Giuseppe De Francesco, la cui esperienza in questo campo è quarantennale. L’Ingegnere, solo per fare qualche esempio, ha lavorato a diversi progetti con Renzo Piano, ha progettato una parte di struttura del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio, dell’Ospedale Morelli, ha lavorato a diverse sedi militari di Reggio e Provincia, a differenti tratte autostradali e si è anche occupato della riqualificazione del Quirinale.

Come candidarsi

Per inviare la propria candidatura, contattare il numero 3406490849, tramite chiamata o whatsapp, o inviare una mail all’indirizzo amministrazione@clicongroup.it.