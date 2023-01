Autonomia differenziata, Antoniozzi: “Meloni è una garanzia per il Sud”

4 Gennaio 2023 10:21

“La migliore garanzia per il Sud sull’autonomia differenziata si chiama Giorgia Meloni“. Lo afferma il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. “È lei la sintesi dell’unità nazionale al governo – dice Antoniozzi – e da lei partirà l’impulso per una grande stagione di riforme costituzionali. Le parole dette nel giorno dell’insediamento sono un punto fermo – aggiunge ancora Antoniozzi – e riguardano il presidenzialismo, la maggiore autonomia a Regioni e Comuni ma la certezza di assegnare le risorse in base ai fabbisogni”.

“Il nostro Governo sarà protagonista di un corso di riforme adeguate alla necessità di modernizzare la nazione tenendo conto delle sue particolarità, per cui le polemiche dell’opposizione sono fuori luogo”, conclude.