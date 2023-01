Gli auguri di Giorgia Meloni per il 2023: “orgoglio e ottimismo, risolleviamo l’Italia insieme” | VIDEO

1 Gennaio 2023 16:32

Un 2023 di orgoglio e ottimismo, è questo l’auguri che Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri, rivolge a tutti gli italiani in occasione del primo giorno del nuovo anno. Il Premier utilizza i propri profili social per diffondere un breve video-messaggio nel quale chiede a tutti i cittadini di supportare il governo e di credere nella possibilità di rimettere in piedi l’Italia dopo le recenti difficoltà.

“Il governo farà la sua parte in quest’anno – afferma – ma vorrei che ci credeste con noi, che ci credesse con me, nella possibilità di sollevare questa nazione, di rimetterla in piedi, di farla camminare velocemente con entusiasmo“.

Un pensiero, in conclusione, anche per papa Francesco, ringraziato per l’augurio rivolto al governo anche in un giorno difficile come quello di ieri, nel quale è scomparso Benedetto XVI “gigante della fede e della ragione, che mancherà a tutti“, ha concluso Meloni.