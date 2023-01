Atti intimidatori a imprenditore reggino, Marra: “Reggio non si rassegna e continua a denunciare”

28 Gennaio 2023 18:36

“Piena solidarietà al Presidente dei Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria, Umberto Barreca, vittima di gravissimi episodi intimidatori”. Queste le parole di Vincenzo Marra, presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria che esprime tutto lo sdegno per fatti perpetrati ai danni di mezzi della ditta Redel. “La stragrande maggioranza della comunità di Reggio Calabria non si rassegna, e continua a denunciare con forza fatti che mirano a diffondere una cappa sulla città e sul suo tessuto imprenditoriale. I professionisti e gli imprenditori onesti, che con immenso sforzo, fanno impresa sul nostro territorio – continua Marra – non devono sentirsi soli, ma devono avere la consapevolezza che le istituzioni sono a loro fianco, contro chi rappresenta il male assoluto di questa terra”.

“E’ fondamentale andare oltre la condanna di un atto ignobile, per il quale spero che i responsabili non restino impuniti, ma occorre maturare una coscienza civica che induca i cittadini ad indignarsi, quotidianamente, con chi pensa di turbare il sano sviluppo e la libertà della nostra città”, conclude la nota.