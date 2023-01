Assicurazioni auto, brutte notizie per i calabresi: ecco quanto pagheranno nel 2023

3 Gennaio 2023 15:36

Anno nuovo, vita nuova. Sì, ma in meglio? Dipende. Sicuramente, per quanto riguarda le assicurazioni auto, son dolori. Secondo quanto emerge dall’elaborazione sui premi assicurativi dell’Osservatorio di Facile.it, per il 2023 quasi 14 mila automobilisti calabresi saranno costretti a pagare di più per la propria assicurazione auto avendo causato un sinistro con colpa nei 12 mesi precedenti. Sul fronte auto, già il 2022 non è stato dei migliori, considerando gli alti e bassi sui carburanti. Ma da ora, stop alle accise ed aumenti anche dei pedaggi autostradali.

Per quanto riguarda l’Rc Auto, quindi, i prezzi saranno in media più alti, ma non solo per chi ha causato un sinistro, bensì anche per i cosiddetti virtuosi. Aumenti che già sono in vigore da qualche settimana: “a dicembre 2022, per assicurare un veicolo a quattro ruote in Calabria – è riportato nell’elaborazione – occorrevano, in media, 549,57 euro, vale a dire l’11,2% in più rispetto a dicembre 2021 e addirittura il 20% in più rispetto alla media nazionale. A livello regionale l’1,52% degli automobilisti ha dichiarato un incidente con colpa, percentuale che non solo risulta essere più bassa rispetto a quella nazionale (2,51%), ma fa anche guadagnare alla regione l’ultimo posto nella classifica italiana“. Analizzando il campione su base provinciale, invece, al primo posto si trova Catanzaro (1,71%), seguita da Vibo Valentia (1,64%) e Cosenza (1,57%). Chiudono la classifica Reggio Calabria (1,51%) e Crotone (0,92%)”.