L’Asp di Reggio avvia Screening gratuito per prevenire tumori del colon-retto: a chi è rivolto e come fare

12 Gennaio 2023 17:14

“I tumori del colon retto, ad oggi, rappresentano in Italia ed in Calabria la seconda causa di morte per neoplasia. L’ASP di Reggio Calabria ha avviato il 14/12/2022 lo Screening per la prevenzione dei tumori del colon-retto. Il programma è gratuito in tutte le sue fasi e propone a tutte le donne e gli uomini dai 50 ai 69 anni di Reggio Calabria e provincia, l’esecuzione, ogni due anni, di un semplice test: la ricerca del sangue occulto nelle feci. L’esame non deve essere prenotato ma è sufficiente, dopo la ricezione dell’sms di invito, trasmesso dal Centro Screening Oncologici, alla partecipazione al programma sul proprio numero di telefono, utilizzare la provetta ritirata presso le Farmacie aderenti presenti sul territorio con accluse le relative istruzioni per l’uso. Dopo il prelievo delle feci, la provetta deve essere tenuta in frigorifero e riconsegnata alla Farmacia presso la quale si è effettuato il ritiro”. Così scrive in una nota il Comune di Reggio, avvisando la popolazione della possibilità di effettuare questo screening gratuito. Maggiori informazioni anche sul sito dell’Asp. Di seguito tutte le altre info.

“Il campione sarà processato presso il Laboratorio Analisi sito in via Willermin 1 dell’Azienda Sanitaria provinciale di Reggio Calabria e l’esito sarà inviato secondo le modalità previste. Il test qualora positivo è seguito dalla proposta di una colonscopia di approfondimento diagnostico, che verrà eseguita presso le unità ospedaliere di Gastroenterologia dell’ ASP di Reggio Calabria. Il programma permette in questo modo di evidenziare l’eventuale presenza di polipi o lesioni tumorali nell’intestino, rendendo possibile la prevenzione e la diagnosi precoce aumentando quindi la possibilità di cura e guarigione. Si possono chiedere ulteriori informazioni sul programma, sul test e sulla colonscopia telefonando al numero verde 800184764 dal lunedì al venerdì alle ore 9:00 alle 13:00 oppure inviando una email a screeningreggio@asprc.it, telefonando al Centro Unico di Riferimento Aziendale Screening oncologici 0965347027; qualora l’utente non abbia ricevuto il messaggio di invito al programma basterà rivolgersi al numero verde indicato”.