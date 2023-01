Pazienti con problemi di metabolismo: l’Asp di Messina dispone erogazione gratuita di latte

12 Gennaio 2023 09:29

Per venire in aiuto ai cittadini, in particolare quelli affetti da errori congeniti al metabolismo, l’Asp ha deciso di erogare direttamente e gratuitamente al Mandalari a Messina e nelle farmacie ospedaliere in provincia alcuni prodotti come particolari tipologie di latte e miscele adatte per la loro dieta. Tutto questo in osservanza del decreto ministeriale pubblicato sulla G.U. n° 217 del 09-08-1982 e del decreto assessoriale dell’Assessorato alla Salute Regione Sicilia del 14-06-2007, che all’articolo 9 recita ” le aziende sanitarie hanno facoltà, ove ritengano, di adottare le modalità erogative ritenute più idonee”.

L’Asp Messina ha quindi definito la nuova modalità di distribuzione, come peraltro, da anni fanno già altre Aziende Sanitarie, sia della Regione Sicilia che delle altre Regioni, in regime di erogazione diretta.